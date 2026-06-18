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SO MAD ROCK FESTIVAL Villeneuve-lès-Béziers

SO MAD ROCK FESTIVAL Villeneuve-lès-Béziers samedi 25 juillet 2026.

Adresse : rue de la source

Ville : 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Villeneuve-lès-Béziers

SO MAD ROCK FESTIVAL

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Profitez d’une soirée consacrée à la musique rock avec des concerts live !
Profitez d’une soirée consacrée à la musique rock avec des concerts live !

Au programme:

– Ghost Racoon
– Red Beans and Pepper Sauce
– Crimson & Fury
– Revival, Byg et Lost in Transistor   .

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 

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English : SO MAD ROCK FESTIVAL

Enjoy an evening dedicated to rock music with live concerts!

L’événement SO MAD ROCK FESTIVAL Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 ADT34

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