Villeneuve-lès-Béziers

SO MAD ROCK FESTIVAL

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Profitez d’une soirée consacrée à la musique rock avec des concerts live !

Profitez d’une soirée consacrée à la musique rock avec des concerts live !

Au programme:

– Ghost Racoon

– Red Beans and Pepper Sauce

– Crimson & Fury

– Revival, Byg et Lost in Transistor .

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

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English : SO MAD ROCK FESTIVAL

Enjoy an evening dedicated to rock music with live concerts!

L’événement SO MAD ROCK FESTIVAL Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 ADT34