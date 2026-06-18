Villeneuve-lès-Béziers

FÊTE LOCALE

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Animations, manèges et restauration raviront petits et grands!

Le cœur de la ville est en fête durant 3 jours ! .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : FÊTE LOCALE

Entertainment, carousels, and food will delight young and old alike!

L’événement FÊTE LOCALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 ADT34