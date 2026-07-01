Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

LES JEUX DU SAMEDI

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-15

Envie de partager un moment convivial en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous pour Les Jeux du Samedi !

Tout au long de l’été, venez découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux de société et de jeux d’échecs, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez joueur débutant ou passionné, chacun est le bienvenu pour jouer, échanger et passer un agréable moment. Entre amis ou en famille, profitez de ces rendez-vous ludiques pour vous amuser, relever des défis et partager de bons moments ! .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

Want to enjoy some quality time with family or friends? Join us for Saturday Games!

L’événement LES JEUX DU SAMEDI Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34