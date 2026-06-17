Villeneuve-lès-Béziers

CINÉMA EN PLEIN AIR

Place Samuel Paty Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Projection en plein air du film Les petites victoires , buvette et restauration sur place.

Profitez d’une belle soirée d’été avec la projection en plein air du film Les petites victoires réalisé par Mélanie Auffret, avec Michel Blanc.

Buvette et restauration sur place. .

Place Samuel Paty Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

Outdoor screening of the film Les petites victoires, with refreshments and food available on site.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34