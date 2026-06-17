CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuve-lès-Béziers
CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuve-lès-Béziers samedi 18 juillet 2026.
Villeneuve-lès-Béziers
CINÉMA EN PLEIN AIR
Place Samuel Paty Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Projection en plein air du film Les petites victoires , buvette et restauration sur place.
Profitez d’une belle soirée d’été avec la projection en plein air du film Les petites victoires réalisé par Mélanie Auffret, avec Michel Blanc.
Buvette et restauration sur place. .
Place Samuel Paty Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr
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English :
Outdoor screening of the film Les petites victoires, with refreshments and food available on site.
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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