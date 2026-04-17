Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Wangen

Fête de la musique Wangen

Fête de la musique Wangen samedi 20 juin 2026.

Adresse : 44 rue des vignerons

Ville : 67520 Wangen

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0

Wangen

Fête de la musique

44 rue des vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique à Wangen

Rendez-vous samedi 20 juin dans la cour de l’école à Wangen dès 19h pour la traditionnelle fête de la musique !

Au programme communiqué prochainement.

Buvette et petite restauration sur place. 

!! annulation en cas de forte pluie 0  .

44 rue des vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 66 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Wangen a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wangen (Bas-Rhin)