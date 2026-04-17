Wangen

Fête de la musique

44 rue des vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Wangen

Rendez-vous samedi 20 juin dans la cour de l’école à Wangen dès 19h pour la traditionnelle fête de la musique !

Au programme communiqué prochainement.

Buvette et petite restauration sur place.

!! annulation en cas de forte pluie 0 .

44 rue des vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 66 24

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English :

L’événement Fête de la musique Wangen a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble