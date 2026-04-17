Fête de la musique Wangen
Fête de la musique Wangen samedi 20 juin 2026.
Wangen
Fête de la musique
44 rue des vignerons Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Wangen
Rendez-vous samedi 20 juin dans la cour de l’école à Wangen dès 19h pour la traditionnelle fête de la musique !
Au programme communiqué prochainement.
Buvette et petite restauration sur place.
!! annulation en cas de forte pluie 0 .
44 rue des vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 66 24
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English :
L’événement Fête de la musique Wangen a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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