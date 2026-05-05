Xirocourt

Fête de la musique

Xirocourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

3e édition de la Fête de la musique avec plusieurs groupes styles variés, accordéoniste, classe orchestre collège Vézelise, chorale à travers chant , petite restauration.Tout public

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Xirocourt 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 88 86 13 associationteendads@gmail.com

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English :

3rd edition of the Fête de la musique with a variety of bands, accordionist, Vézelise high school orchestra class, à travers chant choir, snack bar.

L’événement Fête de la musique Xirocourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS