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Fête de la musique Xirocourt

Fête de la musique Xirocourt

Fête de la musique Xirocourt samedi 27 juin 2026.

Ville : 54740 Xirocourt

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Xirocourt

Fête de la musique

Xirocourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

3e édition de la Fête de la musique avec plusieurs groupes styles variés, accordéoniste, classe orchestre collège Vézelise, chorale à travers chant , petite restauration.Tout public
0  .

Xirocourt 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 88 86 13  associationteendads@gmail.com

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English :

3rd edition of the Fête de la musique with a variety of bands, accordionist, Vézelise high school orchestra class, à travers chant choir, snack bar.

L’événement Fête de la musique Xirocourt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS