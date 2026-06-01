Yèvre-la-Ville

Fête de la musique

Yèvre-la-Ville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des Fêtes de Yèvre-la-Ville célèbre la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 dès 18h dans la cour des écoles ! Au programme concert de jazz avec le duo ImpressionS, soirée dansante animée par DJ Xavier, buvette et restauration. Entrée libre par le parking de la rue St Lubin.

Les notes de musique résonnent cet été dans le Loiret. Pour célébrer la traditionnelle Fête de la Musique, le Comité des Fêtes de Yèvre-la-Ville donne rendez-vous au public le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h.

La soirée débute en douceur avec un concert de jazz enivrant proposé par le duo ImpressionS. Place ensuite au rythme et à la fête avec une grande soirée dansante animée par DJ Xavier pour faire vibrer toutes les générations. Un espace buvette et restauration sur place permet de profiter pleinement de ce moment convivial en plein air.

Cet événement festif gratuit s’installe au cœur de la commune, dans la cour des écoles (accès direct depuis le parking situé rue Saint-Lubin). Un rendez-vous idéal pour accueillir l’été en musique en Centre-Val de Loire. .

Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 23 48

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English :

The Comité des Fêtes de Yèvre-la-Ville celebrates the Fête de la Musique on Sunday June 21, 2026 from 6pm in the school courtyard! On the program: jazz concert by the ImpressionS duo, dance party hosted by DJ Xavier, refreshments and catering. Free entry via the rue St Lubin parking lot.

L’événement Fête de la musique Yèvre-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS