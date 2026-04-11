Yèvre-la-Ville

Visite guidée de Yèvre-le-Châtel

2 Place du Château Yèvre-la-Ville Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11 2026-08-15

Découvrez le village et la forteresse de Yèvre-le-Châtel, labellisé Plus Beaux Villages de France et Jardin Remarquable.

Yèvre-le-Châtel est le seul village du Loiret à être labélisé Plus beaux Villages de France. Ce petit village authentique et sa forteresse médiévale ne manque en effet pas de charme. D’autant que l’art et la nature y occupent également une place importante.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 8 .

2 Place du Château Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Discover the village and fortress of Yèvre-le-Châtel, a Plus Beaux Villages de France and Jardin Remarquable.

L’événement Visite guidée de Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GRAND PITHIVERAIS