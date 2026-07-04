Informations pratiques

Chaon

Fête de la Myrtille

Lieu dit Villechauve Chaon Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Fête de la Myrtille

Libre cueillette de myrtille à la ferme du Prieuré à Chaon.

Fête de la Myrtille, samedi 1er août

Plus d’informations à venir .

Lieu dit Villechauve Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire sceafermeduprieure@gmail.com

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English :

Blueberry Festival

L’événement Fête de la Myrtille Chaon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Sologne Tourisme