AGENDA · Chaon
Fête de la Myrtille Chaon
samedi 1 août 2026 · Chaon
Informations pratiques
Chaon
Fête de la Myrtille
Lieu dit Villechauve Chaon Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête de la Myrtille
Libre cueillette de myrtille à la ferme du Prieuré à Chaon.
Fête de la Myrtille, samedi 1er août
Plus d’informations à venir .
Lieu dit Villechauve Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire sceafermeduprieure@gmail.com
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English :
Blueberry Festival
L’événement Fête de la Myrtille Chaon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Sologne Tourisme