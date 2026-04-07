Nassigny

Fête de la Nature 2026

ENS de la vauvre Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la fête de la Nature 2026, samedi 23 mai de 9h à 17h, l’ENS de la Vauvre propose de nombreuses animations avec différents partenaires pour sensibiliser à la nature.

Ouvert à tous, venez nombreux !

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ENS de la vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

On the occasion of the Fête de la Nature 2026, Saturday May 23 from 9am to 5pm, the ENS de la Vauvre is offering a number of events with various partners to raise awareness of nature.

Open to all, come one, come all!

L’événement Fête de la Nature 2026 Nassigny a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme