Fête de la Nature 2026 Nassigny
Fête de la Nature 2026 Nassigny samedi 23 mai 2026.
Nassigny
Fête de la Nature 2026
ENS de la vauvre Nassigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la fête de la Nature 2026, samedi 23 mai de 9h à 17h, l’ENS de la Vauvre propose de nombreuses animations avec différents partenaires pour sensibiliser à la nature.
Ouvert à tous, venez nombreux !
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ENS de la vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
On the occasion of the Fête de la Nature 2026, Saturday May 23 from 9am to 5pm, the ENS de la Vauvre is offering a number of events with various partners to raise awareness of nature.
Open to all, come one, come all!
L’événement Fête de la Nature 2026 Nassigny a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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