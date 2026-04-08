Nassigny

Fête de la nature

Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La 20ème Fête de la Nature se déroulera du 20 au 25 mai 2026. Des activités de découverte de la faune et de la flore sont proposées, notamment des sorties pour observer les oiseaux, les champignons, les libellules, les papillons et les plantes.

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Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The 20th Fête de la Nature will take place from May 20 to 25, 2026. Activities to discover the flora and fauna are on offer, including outings to observe birds, mushrooms, dragonflies, butterflies and plants.

L’événement Fête de la nature Nassigny a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme