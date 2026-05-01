Truyes

Fête de la Nature 2026

Château de Bel Air Truyes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Rendez-vous le mercredi 20 mai 2026 de 16h à 19h au Château Bel-Air

Au travers d’un projet pédagogique, Virginie vous attendra en association avec la Bibliothèque de TRUYES, pour vous faire découvrir la biodiversité présente dans le parc du Château Bel-Air

Rendez-vous le mercredi 20 mai 2026 de 16h à 19h au Château Bel-Air

Au travers d’un projet pédagogique, Virginie vous attendra en association avec la Bibliothèque de TRUYES, pour vous faire découvrir la biodiversité présente dans le parc du Château Bel-Air

Au programme

– Utilisation des loupes binoculaires pour observer la biodiversité du sol.

– Utilisation de la méthode des quadrats pour identifier la biodiversité végétale.

– Utilisation d’une longue vue pour observer les oiseaux du parc

– Jeu de piste pour identifier quelques traces d’animaux présents sur notre commune.

– En partenariat avec la bibliothèque de Truyes qui proposera des ouvrages en lien avec la biodiversité.

Matériel à prévoir Jumelles

A la fin de l’animation, pique-nique tiré du sac avec les participants .

Château de Bel Air Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 81 contact@mairie-truyes.fr

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English :

vincent Dubois, Didier Buisson, Kiona? ?Pierre Jacquet?, ?Elian Rabine?, ?La Troupe Lueur de scène? and other well-known and lesser-known artists come to perform a repertoire of songs, a comic one-man-show, artistic classical dance, a play ?Le Prénom?…

L’événement Fête de la Nature 2026 Truyes a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme