Chéronnac

Fête de la nature à Peyrassoulat

Chéronnac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

À l’occasion de la Fête de la Nature, le site de Peyrassoulat à Chéronnac vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. Du 12 au 14 juin, partez à la rencontre de la biodiversité locale à travers un programme riche en animations balades nature, découverte des insectes et des papillons, exploration de la vie des sols, ateliers créatifs et sorties guidées pour petits et grands.

Curieux de nature, familles, passionnés ou simples promeneurs, chacun trouvera une activité à son goût dans un cadre préservé et chaleureux. Une belle occasion de prendre le temps d’observer, d’apprendre et de s’émerveiller au cœur de la nature limousine. .

Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 11 03 31 contact@defense-vallee-tardoire.fr

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L’événement Fête de la nature à Peyrassoulat Chéronnac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin