Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous avez rendez-vous avec la Nature !

Samedi 23 mai, célébrez la nature sous toutes ses formes.

Venez vivre un temps fort et participez à de nombreuses animations gratuites.

Au programme

– Expositions

– Stands d’activités nature

– Manège

– Spectacle

– Goûter sauvage

– Concert

Toute la journée expositions temporaires en accès libre et parcours pieds nus.

Une après-midi d’animations nature dans une ambiance conviviale et festive, pour petits et grands !

Programmation détaillée sur fetedelanature.com .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire

L’événement Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)