Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vous avez rendez-vous avec la Nature !
Samedi 23 mai, célébrez la nature sous toutes ses formes.
Venez vivre un temps fort et participez à de nombreuses animations gratuites.
Au programme
– Expositions
– Stands d’activités nature
– Manège
– Spectacle
– Goûter sauvage
– Concert
Toute la journée expositions temporaires en accès libre et parcours pieds nus.
Une après-midi d’animations nature dans une ambiance conviviale et festive, pour petits et grands !
Programmation détaillée sur fetedelanature.com .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire
L’événement Fête de la nature à Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)