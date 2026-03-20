Fête de la nature La Villedé Ardin

Fête de la nature

La Villedé Géosite de la Marbrière Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Sortie végétale aux abords de cette ancienne carrière pour

Renouer avec l’ortie, fibre-textile subtile et maline

avec Didier Chabot (Essentielle Vanenrie) .

La Villedé Géosite de la Marbrière Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Ardin a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine