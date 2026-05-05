Fête de la Nature aux Lacs de Valette, Lacs de Valette, Layrac-sur-Tarn

Fête de la Nature aux Lacs de Valette Samedi 23 mai, 10h00 Lacs de Valette Haute-Garonne

Atelier vidéo sur inscription (office.tourisme@valaigo.fr) ; entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:00:00+02:00

Vivez une expérience sensorielle et éducative aux portes du Val’Aïgo !

Le samedi 23 mai, rejoignez-nous pour explorer les richesses des Lacs de Valette à Layrac-sur-Tarn. Ce site exceptionnel est le seul lieu de Haute-Garonne à accueillir les hérons cendrés : une occasion unique de se reconnecter au vivant.

Entre ciel, terre et eau, venez observer la faune sauvage, apprendre les secrets des plantes locales ou vous initier à l’art de la vidéo animalière avec des professionnels. La matinée se clôturera par un grand pique-nique partagé au bord de l’eau, où chacun est invité à apporter son panier pour prolonger ce moment de convivialité.

Programme complet

En continu (10h – 14h) :

– Observations naturalistes : Immersion avec des ornithologues et entomologistes pour découvrir le monde fascinant des oiseaux et des insectes.

– Sensibilisation & Jardinage : Ateliers sur la gestion des déchets et le compostage avec le service environnement.

– Saveurs sauvages : Rencontre avec Aubellys, spécialiste d’une cuisine florale bienfaisante. En plus des démonstrations, vous pourrez acheter sur place ses créations originales : tapenades, crackers et gâteaux aux fleurs et plantes aromatiques.

– Apiculture : Présence d’un apiculteur local pour découvrir l’univers des abeilles et leurs produits.

Ateliers et Balades à heures fixes :

– 10h00 à 11h30 (sessions de 30 min) – Apprenti vidéaste animalier : Initiez-vous à la prise de vue d’oiseaux sauvages avec du matériel professionnel. Vos images vous seront envoyées après l’événement pour un souvenir durable.

Sur inscription : office.tourisme@valaigo.fr (Dès 10 ans).

– 10h30 – Balade botanique (1h) : Une marche commentée pour apprendre à identifier les plantes qui nous entourent.

– 12h00 à 14h00 – Pique-nique convivial : Sortez vos nappes et vos paniers repas ! Un espace aménagé vous attend pour déjeuner ensemble et partager vos découvertes de la matinée.

Toutes les activités sur : valaigo.com

Pique-nique : À prévoir par les visiteurs.

Lacs de Valette Chemin des Lacs, 31340 Layrac-sur-Tarn Layrac-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « office.tourisme@valaigo.fr »}] [{« link »: « mailto:office.tourisme@valaigo.fr »}]

Vibrez au cœur du vivant aux Lacs de Valette! Filmez la faune , explorez la flore et savourez l’insolite. Pique-nique à prévoir , délices floraux en vente sur place Nature découverte

DR