Layrac-sur-Tarn

FÊTE DE LA NATURE AUX LACS DE VALETTE

Chemin des Lacs Layrac-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 14:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vibrez au cœur du vivant aux Lacs de Valette! Filmez la faune , explorez la flore et savourez l’insolite. Pique-nique à prévoir , délices floraux en vente sur place

Vivez une expérience sensorielle et éducative aux portes du Val’Aïgo !

Le samedi 23 mai, rejoignez-nous pour explorer les richesses des Lacs de Valette à Layrac-sur-Tarn. Ce site exceptionnel est le seul lieu de Haute-Garonne à accueillir les hérons cendrés une occasion unique de se reconnecter au vivant.

Entre ciel, terre et eau, venez observer la faune sauvage, apprendre les secrets des plantes locales ou vous initier à l’art de la vidéo animalière avec des professionnels. La matinée se clôturera par un grand pique-nique partagé au bord de l’eau, où chacun est invité à apporter son panier pour prolonger ce moment de convivialité. .

Chemin des Lacs Layrac-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 63 28 43 office.tourisme@valaigo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience life at the Lacs de Valette! Film the fauna, explore the flora and enjoy the unusual. Bring your own picnic, floral delights for sale on site

L’événement FÊTE DE LA NATURE AUX LACS DE VALETTE Layrac-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE