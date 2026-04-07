Sassay

Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay

Sassay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement. Venez passer votre journée avec nous pour l’occasion de la fête de la nature !

La fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay. À l’occasion de la fête de la nature, venez découvrir notre stand animé avec un atelier pelote l’après-midi. Une occasion de rencontrer notre équipe et nos adhérents. .

Sassay 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 info@sologne-nature.org

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English :

Fête de la nature with Sologne Nature Environnement. Come and spend the day with us at the Fête de la Nature!

L’événement Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay Sassay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sologne Côté Sud