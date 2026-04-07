Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay Sassay
Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay Sassay samedi 23 mai 2026.
Sassay
Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay
Sassay Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement. Venez passer votre journée avec nous pour l’occasion de la fête de la nature !
La fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay. À l’occasion de la fête de la nature, venez découvrir notre stand animé avec un atelier pelote l’après-midi. Une occasion de rencontrer notre équipe et nos adhérents. .
Sassay 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 info@sologne-nature.org
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English :
Fête de la nature with Sologne Nature Environnement. Come and spend the day with us at the Fête de la Nature!
L’événement Fête de la nature avec Sologne Nature Environnement à Sassay Sassay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sologne Côté Sud