Landunvez

Fête de la nature Dans la peau du naturaliste

Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Initiez-vous au travail d’un expert naturaliste et réalisez le diagnostic écologique d’un site naturel communal. Testez des méthodes d’inventaires de la faune (papillons, libellules, petits mammifères, reptiles) et de la flore, puis tirez en des conclusions pour proposer des préconisations de gestion au propriétaire. .

Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82

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English :

L’événement Fête de la nature Dans la peau du naturaliste Landunvez a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE