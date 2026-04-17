Fête de la nature Du miel et des abeilles Rue de la Fontaine Broye-Aubigney-Montseugny

Broye-Aubigney-Montseugny

Fête de la nature Du miel et des abeilles

Rue de la Fontaine Broye-Lès-Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Découverte du métier d’apiculture sur le territoire suivie d’une sortie nature Les pollinisateurs sauvages .

En partenariat avec Jean-Luc Odille et la CPIE.

Le point de rendez-vous sera communiqué lors de votre inscription. .

Rue de la Fontaine Broye-Lès-Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Du miel et des abeilles Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY