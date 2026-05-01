Fête de la nature Cosmopôle Ducey-Les Chéris

Ducey-Les Chéris

Fête de la nature

Cosmopôle 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Cosmopôle, espace d’accueil et d’animation de l’association Musique Expérience à Ducey participe à l’événement la Fête de la nature qui aura lieu dans toute la France du 20 au 25 mai 2026.

Cet événement est organisé par le Cosmopôle de l’Association Musique Expérience dans le cadre de l’agrément Espace de Vie Sociale. Cette initiative a pour objectif de rassembler les habitants autour de la nature, de la biodiversité et du partage. Dans un cadre verdoyant et accueillant, petits et grands seront invités à découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles du territoire tout en participant à des activités accessibles à tous.

Au programme de cette matinée au Verger Rêvé (derrière l’église à Ducey) des temps de découverte du verger, des échanges autour de la nature et de l’environnement, un petit marché de producteurs, ainsi que des moments de convivialité favorisant la rencontre entre habitants, familles et acteurs locaux.

Des ateliers d’éveil musical seront proposés aux enfants de 0 à 6 ans, entre 10h00 et midi, à raison d’une séance toutes les 30 minutes.

Vous pourrez également assister à 11h30 à un concert de la chorale Jazz en Bulles proposant un répertoire swing des années 30 à 60.

À travers cette Fête de la Nature, Musique Expérience souhaite encourager les initiatives locales, renforcer les liens entre les habitants et proposer des temps de rencontre dans un cadre naturel privilégié. L’entrée est libre et ouverte à toutes et tous. Les habitants de Ducey-les-Chéris et des environs sont chaleureusement invités à venir profiter de cette matinée au Verger Rêvé pour célébrer la nature ensemble. .

Cosmopôle 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-05-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts