Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste Sainte-Reine
Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste Sainte-Reine vendredi 22 mai 2026.
Sainte-Reine
Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste
Sainte-Reine Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Sortie astronomie émerveillement sous la voûte céleste en partenariat avec l’association Astronomique de Franche-Comté.
Le point de rendez-vous des sorties sera communiqué lors de votre inscription. .
Sainte-Reine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr
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English :
L’événement Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY