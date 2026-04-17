Sainte-Reine

Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste

Sainte-Reine Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Sortie astronomie émerveillement sous la voûte céleste en partenariat avec l’association Astronomique de Franche-Comté.

Le point de rendez-vous des sorties sera communiqué lors de votre inscription. .

Sainte-Reine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Émerveillement sous la voûte céleste Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY