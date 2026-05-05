Fête de la nature Escape game Maison du Développement Durable Saint-Jean-d’Angély
Fête de la nature Escape game Maison du Développement Durable Saint-Jean-d’Angély mercredi 20 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Fête de la nature Escape game
Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:30:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Escape game sur le thème de la biodiversité angérienne.
.
Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 53 service.technique@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Fête de la nature Escape game Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge