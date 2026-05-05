Fête de la nature Escape game Maison du Développement Durable Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean-d’Angély

Fête de la nature Escape game

Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Escape game sur le thème de la biodiversité angérienne.

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Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 53 service.technique@angely.net

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L’événement Fête de la nature Escape game Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge