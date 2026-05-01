Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale Glanges
Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale Glanges vendredi 22 mai 2026.
Glanges
Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale
ateliers municipaux Glanges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
17h Inauguration du verger et mot de la Mairie sur le projet d’ABC (+ choix du nom du verger ?),
17h30 Mot de FNE les grands chiffres de l’ABC et la continuité post-ABC + présentation des ateliers Nature
17h45 Lancement des jeux et activités Nature (à priori jeux sur les espèces présentes sur la commune, loto sonore, observation des espèces du verger…) .
ateliers municipaux Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 07 88 marion.catteau@fne-limousin.fr
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English : Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale
L’événement Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale Glanges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne