Glanges

Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale

ateliers municipaux Glanges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

17h Inauguration du verger et mot de la Mairie sur le projet d’ABC (+ choix du nom du verger ?),

17h30 Mot de FNE les grands chiffres de l’ABC et la continuité post-ABC + présentation des ateliers Nature

17h45 Lancement des jeux et activités Nature (à priori jeux sur les espèces présentes sur la commune, loto sonore, observation des espèces du verger…) .

ateliers municipaux Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 07 88 marion.catteau@fne-limousin.fr

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English : Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale

L’événement Fête de la nature, inauguration du verger et bilan de l’Atlas de Biodiversité Communale Glanges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne