Fête de la nature Journée en Val de Péruse Maison Val de Péruse Montjean
Fête de la nature Journée en Val de Péruse Maison Val de Péruse Montjean samedi 23 mai 2026.
Fête de la nature Journée en Val de Péruse
Maison Val de Péruse Grand Rue Montjean Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Maison Val de Péruse Grand Rue Montjean 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Journée en Val de Péruse Montjean a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente