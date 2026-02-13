Visite de la roseraie et du parc, Château de la Lanfriere, Montjean

Visite de la roseraie et du parc 5 – 7 juin Château de la Lanfriere Mayenne

Ouverture de 14h à 18h gratuit

Visite libre et gratuite du parc et des jardins (roseraie) autour du château et exposition du musée mondial du cure-dent dans l’orangerie

Château de la Lanfriere Montjean 53320 Montjean 53320 Mayenne Pays de la Loire 06 23 55 77 79 Jardin à l’anglaise et une roseraie dans l’ancien potager, autour d’un château du 19eme siècle. Parking

