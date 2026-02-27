Fête de la nature Le courant de mimizan, un écosystème complexe et fragile Mimizan

Fête de la nature Le courant de mimizan, un écosystème complexe et fragile

Promenade Fleurie Avenue du lac Mimizan Landes

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

De caractère déviant et capricieux, le courant partage Mimizan plage et relie le lac d’Aureilhan à l’Océan Atlantique.

Au cours d’une randonnée de 8,5 km (ponctuée d’arrêts commentés), de son embouchure à sa naissance, en suivant le trajet de l’anguille, nous vous proposons de partager des moments de franche convivialité avec nos guides qui vous feront partager leurs connaissances et leur affection pour le courant de Mimizan.

Un bus déposera les participants à 9h45 au point de départ de la randonnée, car il s’agit d’un linéaire et non d’une boucle.

L’arrivée de la randonnée sera à la Promenade Fleurie entre 15h00 et 16h00

Conditions d’accès Chaussures fermées adaptées à la marche Tenue adaptée à la météo De l’eau et un couvre-chef.

Prévoir un pique-nique qui sera organisé sous la forme d’une auberge espagnole

résa obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com .

