Fête de la Nature Leçons d’arbres Jardin de la ville Cuges-les-Pins

Cuges-les-Pins

Fête de la Nature Leçons d’arbres

Lundi 25 mai 2026 à partir de 10h. Jardin de la ville Chemin de la Ribassée Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

A l’occasion des 20 ans de la Fête de la nature, Tadlachance vous propose une journée dédiée à l’arbre et à son milieu de vie.

Au cours de cette animation, deux intervenantes de l’association tadlachance invitent le public à faire une courte balade dans les collines de Cuges vers un cabanon et proposeront des ateliers qui permettront de prendre conscience de la biodiversité autour de l’arbre, d’établir une relation personnelle avec l’arbre choisi en observant ses éléments constitutifs l’écorce, les feuilles, la racine, l’eau, l’air. Les sensations retenues seront exprimées au moyen d’impressions, de frottis et de gestes créatifs.

Pique-nique tiré du sac. .

Jardin de la ville Chemin de la Ribassée Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 97 86 18

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English :

To mark the 20th anniversary of the Fête de la nature, Tadlachance is organizing a day dedicated to trees and their environment.

L’événement Fête de la Nature Leçons d’arbres Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile