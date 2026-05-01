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Repas et créativité Salle des Arcades Cuges-les-Pins

Repas et créativité Salle des Arcades Cuges-les-Pins vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle des Arcades

Adresse : 25 D8N

Ville : 13780 Cuges-les-Pins

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20

Cuges-les-Pins

Repas et créativité

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h. Salle des Arcades 25 D8N Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Repas et créativité avec Tadlachance.
Repas préparé par Rose Piment.
Arts plastiques partagés avec Tadlachance.
Expériences vocales avec Enchante’voix.
Danses avec Dj Nicolas.   .

Salle des Arcades 25 D8N Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 97 86 18 

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English :

Meals and creativity with Tadlachance.

L’événement Repas et créativité Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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