Repas et créativité Salle des Arcades Cuges-les-Pins

Cuges-les-Pins

Repas et créativité

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h. Salle des Arcades 25 D8N Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Repas et créativité avec Tadlachance.

Repas préparé par Rose Piment.

Arts plastiques partagés avec Tadlachance.

Expériences vocales avec Enchante’voix.

Danses avec Dj Nicolas. .

Salle des Arcades 25 D8N Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 97 86 18

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English :

Meals and creativity with Tadlachance.

L’événement Repas et créativité Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile