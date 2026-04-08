Fête de la Nature “Piqu’Attack” Parking de la mairie Saint-Bonnet-du-Gard

Saint-Bonnet-du-Gard

Fête de la Nature “Piqu’Attack”

Parking de la mairie 62 place de la fontaine Saint-Bonnet-du-Gard Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :

2026-05-24

“Piqu’Attack” préparez vos bras… Ils ont soif !

Ateliers pour les petits et les grands, randonnée-balade guidée et contée, découverte de sites et séances d’observation seront au programme. Dès 6 ans.

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Parking de la mairie 62 place de la fontaine Saint-Bonnet-du-Gard 30210 Gard Occitanie +33 6 66 30 75 40 pierresetnature30@gmail.com

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English : Fête de la Nature Piqu’Attack

Piqu’Attack : get your arms ready… They’re thirsty!

Workshops for young and old, guided walks and storytelling, site discovery and observation sessions. Ages 6 and up.

L’événement Fête de la Nature “Piqu’Attack” Saint-Bonnet-du-Gard a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard