Fête de la Nature “Piqu’Attack” Parking de la mairie Saint-Bonnet-du-Gard
Fête de la Nature “Piqu’Attack” Parking de la mairie Saint-Bonnet-du-Gard dimanche 24 mai 2026.
Saint-Bonnet-du-Gard
Fête de la Nature “Piqu’Attack”
Parking de la mairie 62 place de la fontaine Saint-Bonnet-du-Gard Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-24
“Piqu’Attack” préparez vos bras… Ils ont soif !
Ateliers pour les petits et les grands, randonnée-balade guidée et contée, découverte de sites et séances d’observation seront au programme. Dès 6 ans.
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Parking de la mairie 62 place de la fontaine Saint-Bonnet-du-Gard 30210 Gard Occitanie +33 6 66 30 75 40 pierresetnature30@gmail.com
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English : Fête de la Nature Piqu’Attack
Piqu’Attack : get your arms ready… They’re thirsty!
Workshops for young and old, guided walks and storytelling, site discovery and observation sessions. Ages 6 and up.
L’événement Fête de la Nature “Piqu’Attack” Saint-Bonnet-du-Gard a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard