FÊTE DE LA NATURE Quillan
FÊTE DE LA NATURE Quillan samedi 30 mai 2026.
Quillan
FÊTE DE LA NATURE
Quillan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Rotary de la Haute Vallée de l’Aude, vous invite à participer à sa fête de la nature qui se déroulera, le
30 mai, au lac de Quillan.
A partir de 10h, de nombreux stands vous attendent
– des ateliers découverte,
– des artisans et producteurs locaux.
Tout ceci dans une ambiance conviviale avec animations, jeux, restauration et buvette sur place.
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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 15 44 16 10
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English :
Rotary de la Haute Vallée de l’Aude invites you to take part in its Fête de la Nature on
may 30, at Quillan lake.
Starting at 10 a.m., a number of stands await you:
– discovery workshops,
– local craftsmen and producers.
All in a friendly atmosphere, with entertainment, games, food and refreshments on site.
L’événement FÊTE DE LA NATURE Quillan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises