Quillan

FÊTE DE LA NATURE

Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Rotary de la Haute Vallée de l’Aude, vous invite à participer à sa fête de la nature qui se déroulera, le

30 mai, au lac de Quillan.

A partir de 10h, de nombreux stands vous attendent

– des ateliers découverte,

– des artisans et producteurs locaux.

Tout ceci dans une ambiance conviviale avec animations, jeux, restauration et buvette sur place.

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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 15 44 16 10

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English :

Rotary de la Haute Vallée de l’Aude invites you to take part in its Fête de la Nature on

may 30, at Quillan lake.

Starting at 10 a.m., a number of stands await you:

– discovery workshops,

– local craftsmen and producers.

All in a friendly atmosphere, with entertainment, games, food and refreshments on site.

L’événement FÊTE DE LA NATURE Quillan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises