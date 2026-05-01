Saint-Philibert

Fête de la nature

Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-20

Multiples animations et actions proposées par la commune, en partenariat avec l’ABC, Le PNR du Golfe du Morbihan et Le Conservatoire du littoral.

Programme

Du 20 au 22 mai > Caravane animation Parvis Le Mousker

Expo Wanted et stand info-biodiversité

Mercredi 20 mai 10h-12h > salle Le Mousker: Élaboration d’une carte sensorielle de la commune. A partir de 10 ans sur inscription en mairie

Mercredi 20 mai 15h > salle Le Mousker Spectacle ” les demoiselles de la nuit “.

A partir de 10 ans sur inscription en mairie

Jeudi 21 mai 9h > Parking de Kernevest Initiation à l’observation et l’écoute des oiseaux de l’étang de Kercadoret.

Familial sur inscription en mairie Prévoir des chaussures adaptées à la marche jumelles mise a disposition.

Jeudi 21 mai 14h > Jardin du Prado ABC à l’action

A partir de 10 ans, sur inscription en mairie Prévoir des chaussures adaptées à la marche

Vendredi 22 mai 10h > Parking de Kernevest Balade dessinée

Apprenez à observer les paysages et les croquer, un souvenir de balade original à l’heure des nouvelles technologies. A partir de 10 ans, sur inscription en mairie Matériel de dessins fourni pour l’animation, prévoir un siège portatif

Vendredi 22 mai 14h et 16h30 > Médiathèque Le Chat Pitre Jeux d’écriture par l’association L’Écrit de Joie des histoires plein la tête

14h à partir de 14 ans, sur inscription en mairie durée 2h

16h30 pour les enfants de 8 ans avec accompagnateur, sur inscription en mairie durée 1h

Samedi 23 mai 14h30 Nettoyage du littoral avec l’association Les Mains Dans le Sable.

Familial prévoir des gants et des chaussures adaptées

Deux points de rendez-vous Port Deun avec l’association les mains dans le sable et un stand d’information. et École primaire avec la mairie. .

Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Fête de la nature Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon