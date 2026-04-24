Sermamagny

Fête de la nature

Maison de départementale de l’environnement Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-31

Marchez dans les pas de guides naturalistes et partez à la découverte des plus beaux espaces naturels sensibles du Territoire de Belfort. La maison départementale de l’environnement vous propose 6 rendez-vous du 13 au 31 mai.

Inscription obligatoire .

Maison de départementale de l’environnement Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Sermamagny a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)