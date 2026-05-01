Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune Espenel
Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune Espenel vendredi 29 mai 2026.
Espenel
Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune
Salle des fêtes Espenel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Je dois convaincre les forestiers de laisser leurs ornières de tracteur intactes, pour sauver un petit crapaud qui a pris l’habitude de s’y reproduire … Une soirée spectacle intitulée Le sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant
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Salle des fêtes Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 85 11 67 delegation26@aspas-nature.org
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English :
I have to convince the foresters to leave their tractor ruts untouched, to save a small toad that has taken to breeding there … An evening show entitled Le sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant
L’événement Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune Espenel a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme