Espenel

Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune

Salle des fêtes Espenel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Je dois convaincre les forestiers de laisser leurs ornières de tracteur intactes, pour sauver un petit crapaud qui a pris l’habitude de s’y reproduire … Une soirée spectacle intitulée Le sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant

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Salle des fêtes Espenel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 85 11 67 delegation26@aspas-nature.org

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English :

I have to convince the foresters to leave their tractor ruts untouched, to save a small toad that has taken to breeding there … An evening show entitled Le sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant

L’événement Fête de la Nature Soirée spectacle Le sonneur à ventre jaune Espenel a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme