Fête de la nature Parc de la mairie Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

Fête de la nature

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fête de la Nature propose une journée d’activités variées incluant ateliers ludiques, expositions, ferme pédagogique, interventions théâtrales, lecture de contes, manège écologique, jeux en bois, marché bio et visite du parc.

.

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la Nature offers a day of varied activities including fun workshops, exhibitions, an educational farm, theatrical performances, storytelling, an ecological merry-go-round, wooden games, an organic market and a visit to the park.

L’événement Fête de la nature Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Vaux-sur-mer