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Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer

Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 17640 Vaux-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vaux-sur-Mer

Soirée guinguette disco funk

Place du Marché Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert Polyester et DJ set pour une soirée guinguette disco funk.
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Place du Marché Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Polyester concert and DJ set for a guinguette disco funk evening.

L’événement Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Vaux-sur-mer

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