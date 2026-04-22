Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer
Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Vaux-sur-Mer
Soirée guinguette disco funk
Place du Marché Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert Polyester et DJ set pour une soirée guinguette disco funk.
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Place du Marché Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
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English :
Polyester concert and DJ set for a guinguette disco funk evening.
L’événement Soirée guinguette disco funk Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Vaux-sur-mer
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