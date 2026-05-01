FÊTE DE LA NATURE Vinça
FÊTE DE LA NATURE Vinça samedi 23 mai 2026.
Vinça
FÊTE DE LA NATURE
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la fête de la Nature, venez assistez à la visite animée Eau et énergies Bousculons les idées reçues de barrage de Vinça. Prévoir eau, crème solaire et chapeau. Uniquement sur réservation.
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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 56 82 86 97 com@tram66.org
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English :
For the Fête de la Nature, join us for an animated tour of the Vinça dam, entitled Water and energy: Shaking up preconceived ideas at the Vinça dam. Bring water, sun cream and a hat. Reservations required.
L’événement FÊTE DE LA NATURE Vinça a été mis à jour le 2026-05-11 par OTI CONFLENT CANIGO
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