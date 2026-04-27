Vinça

THÉÂTRE À VINÇA

17 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Arts et Culture à Vinça présentera le samedi 23 mai à 17h à la salle Gipulo à Vinça Le cartel de Guillot ou le combat ridicule par la troupe les Fourberies du Canigou.

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17 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 10 45 49

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English :

Arts et Culture à Vinça will present Le cartel de Guillot ou le combat ridicule on Saturday May 23 at 5pm at the Salle Gipulo in Vinça, by the troupe Les Fourberies du Canigou.

L’événement THÉÂTRE À VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO