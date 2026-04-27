Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

THÉÂTRE À VINÇA Vinça

THÉÂTRE À VINÇA Vinça

THÉÂTRE À VINÇA Vinça samedi 23 mai 2026.

Adresse : 17 Avenue Général de Gaulle

Ville : 66320 Vinça

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Vinça

THÉÂTRE À VINÇA

17 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Arts et Culture à Vinça présentera le samedi 23 mai à 17h à la salle Gipulo à Vinça Le cartel de Guillot ou le combat ridicule par la troupe les Fourberies du Canigou.
  .

17 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 10 45 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts et Culture à Vinça will present Le cartel de Guillot ou le combat ridicule on Saturday May 23 at 5pm at the Salle Gipulo in Vinça, by the troupe Les Fourberies du Canigou.

L’événement THÉÂTRE À VINÇA Vinça a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO