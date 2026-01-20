Fête de la Nature Visite de la Réserve Naturelle Nationale de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Fête de la Nature Visite de la Réserve Naturelle Nationale de la Mazière

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière.

Balade naturaliste accompagnée d’un agent de la Réserve et observation des oiseaux.

Prêt de jumelles et longue-vue.

A partir de 7 ans. Prévoir des bottes.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

English : Fête de la Nature Visite de la Réserve Naturelle Nationale de la Mazière

Visit to the Etang de la Mazière National Nature Reserve.

