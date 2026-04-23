Fête de La Nature Visite guidée Jardin Carpe Diem Chambres d’hôtes CARPE DIEM Saulcet

Saulcet

Fête de La Nature Visite guidée Jardin Carpe Diem

Chambres d’hôtes CARPE DIEM 36 place des Cailles Saulcet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Visite guidée du JARDIN CARPE DIEM.

Techniques naturelles de plantation. Approches avec une biodiversité complète. Membre LPO. Guide composteur.

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Chambres d’hôtes CARPE DIEM 36 place des Cailles Saulcet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 31 46

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English :

Guided tour of the CARPE DIEM GARDEN.

Natural planting techniques. Approaches with complete biodiversity. LPO member. Composting guide.

L’événement Fête de La Nature Visite guidée Jardin Carpe Diem Saulcet a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Val de Sioule