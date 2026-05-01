Fête de la nature Médiathèque de Vouillé Vouillé

Vouillé

Fête de la nature

Médiathèque de Vouillé 2 Voie Communale les Basses Rues Vouillé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Célébrons la nature, et plus particulièrement les oiseaux, le mercredi 20 mai de 14h00 à 17h30 à la médiathèque de Vouillé.

Célébrons la nature, et plus particulièrement les oiseaux, le mercredi 20 mai de 14h00 à 17h30 à la médiathèque de Vouillé. .

Médiathèque de Vouillé 2 Voie Communale les Basses Rues Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 43 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la nature

Let’s celebrate nature, and especially birds, on Wednesday May 20 from 2:00 to 5:30 pm at the Vouillé media library.

L’événement Fête de la nature Vouillé a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou