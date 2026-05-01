Fête de la nature Médiathèque de Vouillé Vouillé
Fête de la nature Médiathèque de Vouillé Vouillé mercredi 20 mai 2026.
Vouillé
Fête de la nature
Médiathèque de Vouillé 2 Voie Communale les Basses Rues Vouillé Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Célébrons la nature, et plus particulièrement les oiseaux, le mercredi 20 mai de 14h00 à 17h30 à la médiathèque de Vouillé.
Célébrons la nature, et plus particulièrement les oiseaux, le mercredi 20 mai de 14h00 à 17h30 à la médiathèque de Vouillé. .
Médiathèque de Vouillé 2 Voie Communale les Basses Rues Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 43 86
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English : Fête de la nature
Let’s celebrate nature, and especially birds, on Wednesday May 20 from 2:00 to 5:30 pm at the Vouillé media library.
L’événement Fête de la nature Vouillé a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou