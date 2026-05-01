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Fête de la Nature Voyennes

Fête de la Nature Voyennes samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue de la planquette

Ville : 80400 Voyennes

Département : Somme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Voyennes

Fête de la Nature

Rue de la planquette Voyennes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !

Au programme
– Animations enfants et adultes
– Ateliers
– Visite du verger et de la ferme
– Balade ornithologique
– Spectacle “L’Oiseau de passage”

> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger
Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !

Au programme
– Animations enfants et adultes
– Ateliers
– Visite du verger et de la ferme
– Balade ornithologique
– Spectacle “L’Oiseau de passage”

> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger   .

Rue de la planquette Voyennes 80400 Somme Hauts-de-France +33 6 28 28 92 97  pierredancoisne@wanadoo.fr

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English :

The Verger de la Planquette invites you to celebrate Nature!

On the program:
– Activities for children and adults
– Workshops
– Visit the orchard and farm
– Bird-watching tour
– L?Oiseau de passage? show

> Detailed program and practical information in the downloadable document

L’événement Fête de la Nature Voyennes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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