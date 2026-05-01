Fête de la Nature Voyennes
Fête de la Nature Voyennes samedi 23 mai 2026.
Voyennes
Fête de la Nature
Rue de la planquette Voyennes Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !
Au programme
– Animations enfants et adultes
– Ateliers
– Visite du verger et de la ferme
– Balade ornithologique
– Spectacle “L’Oiseau de passage”
> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger
Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !
Au programme
– Animations enfants et adultes
– Ateliers
– Visite du verger et de la ferme
– Balade ornithologique
– Spectacle “L’Oiseau de passage”
> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger .
Rue de la planquette Voyennes 80400 Somme Hauts-de-France +33 6 28 28 92 97 pierredancoisne@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Verger de la Planquette invites you to celebrate Nature!
On the program:
– Activities for children and adults
– Workshops
– Visit the orchard and farm
– Bird-watching tour
– L?Oiseau de passage? show
> Detailed program and practical information in the downloadable document
L’événement Fête de la Nature Voyennes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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