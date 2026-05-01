Voyennes

Fête de la Nature

Rue de la planquette Voyennes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !

Au programme

– Animations enfants et adultes

– Ateliers

– Visite du verger et de la ferme

– Balade ornithologique

– Spectacle “L’Oiseau de passage”

> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger

Le Verger de la Planquette vous invite à fêter la Nature !

Au programme

– Animations enfants et adultes

– Ateliers

– Visite du verger et de la ferme

– Balade ornithologique

– Spectacle “L’Oiseau de passage”

> Programme détaillé et informations pratiques dans le document à télécharger .

Rue de la planquette Voyennes 80400 Somme Hauts-de-France +33 6 28 28 92 97 pierredancoisne@wanadoo.fr

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English :

The Verger de la Planquette invites you to celebrate Nature!

On the program:

– Activities for children and adults

– Workshops

– Visit the orchard and farm

– Bird-watching tour

– L?Oiseau de passage? show

> Detailed program and practical information in the downloadable document

L’événement Fête de la Nature Voyennes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE