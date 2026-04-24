Fête de la Pêche au lac St Grat Vallée de la Gordolasque Belvédère

Belvédère

Fête de la Pêche au lac St Grat

Vallée de la Gordolasque Lac de Saint Grat Belvédère Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Comme chaque année la fédération de pêche propose des animations dans le cadre de cette journée qui se déroulera le dimanche 31 mai 2025 au lac de St Grat sur la commune de Belvédère.

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Vallée de la Gordolasque Lac de Saint Grat Belvédère 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 72 06 04

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English :

As in previous years, the fishing federation is offering a number of events to mark the day, which will take place on Sunday May 31, 2025 at Lac de St Grat in the commune of Belvédère.

L’événement Fête de la Pêche au lac St Grat Belvédère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur