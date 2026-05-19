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Fête de la pêche Beugnon-Thireuil

Fête de la pêche Beugnon-Thireuil

Fête de la pêche Beugnon-Thireuil dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Etangs

Ville : 79160 Beugnon-Thireuil

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Beugnon-Thireuil

Fête de la pêche

Etangs Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La fédération Deux-Sèvres pêche et protection en milieu aquatique organise la Fête de la pêche aux étangs du Beugnon-Thireuil.   .

Etangs Beugnon-Thireuil 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 72 24 

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine

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