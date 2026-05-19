Fête de la pêche Beugnon-Thireuil
Fête de la pêche Beugnon-Thireuil dimanche 7 juin 2026.
Beugnon-Thireuil
Fête de la pêche
Etangs Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La fédération Deux-Sèvres pêche et protection en milieu aquatique organise la Fête de la pêche aux étangs du Beugnon-Thireuil. .
Etangs Beugnon-Thireuil 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 72 24
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English : Fête de la pêche
L’événement Fête de la pêche Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine
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