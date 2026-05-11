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Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Le Boue, Rémilly Rémilly

Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Le Boue, Rémilly Rémilly

Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Le Boue, Rémilly Rémilly dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Boue, Rémilly

Adresse : Etang de la Boue

Ville : 58250 Rémilly

Département : Nièvre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rémilly

Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes

Le Boue, Rémilly Etang de la Boue Rémilly Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La société de Pêche Arc-en-Ciel de Fours organise une fête de la Pêche le dimanche 7 juin à l’étang de la Boue à Rémilly à partir de 14h. Pour les moins de 15 ans un concours de pêche est organisé, un lot sera attribué à chaque participant. Les plus grand pourront également pratiquer sans avoir besoin de carte de pêche. Informations au 06 26 24 82 41.   .

Le Boue, Rémilly Etang de la Boue Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 82 41 

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English : Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes

L’événement Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Rémilly a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan

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