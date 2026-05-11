Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Le Boue, Rémilly Rémilly
Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Le Boue, Rémilly Rémilly dimanche 7 juin 2026.
Rémilly
Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes
Le Boue, Rémilly Etang de la Boue Rémilly Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La société de Pêche Arc-en-Ciel de Fours organise une fête de la Pêche le dimanche 7 juin à l’étang de la Boue à Rémilly à partir de 14h. Pour les moins de 15 ans un concours de pêche est organisé, un lot sera attribué à chaque participant. Les plus grand pourront également pratiquer sans avoir besoin de carte de pêche. Informations au 06 26 24 82 41. .
Le Boue, Rémilly Etang de la Boue Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 82 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes
L’événement Fête de la Pêche Concours de pêche jeunes Rémilly a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Rémilly (Nièvre)
- BROCANTE VIDE GRENIER DE RÉMILLY Rémilly 14 juin 2026