Coudray-au-Perche

Fête de la Pêche des Enfants

Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:15:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D

Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15

Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.

Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.

Super journée pour nos petits pêcheurs !

Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D

Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15

Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.

Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.

Super journée pour nos petits pêcheurs ! .

Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 46 12 57 aappmalanogentaise@gmail.com

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English :

Children’s Fishing Festival Rewards and prizes for all D

Pre-registration recommended I On-site registration from 1:15pm

Bring your own equipment > rod, landing net, bucket.

Bait & bait supplied I Free for under-16s.

A great day out for our little anglers!

L’événement Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE