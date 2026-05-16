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Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche

Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche

Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche samedi 6 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau du Tertre

Ville : 28330 Coudray-au-Perche

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif : Gratuit

Coudray-au-Perche

Fête de la Pêche des Enfants

Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:15:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D
Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15
Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.
Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.
Super journée pour nos petits pêcheurs !
Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D
Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15
Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.
Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.
Super journée pour nos petits pêcheurs !   .

Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 46 12 57  aappmalanogentaise@gmail.com

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English :

Children’s Fishing Festival Rewards and prizes for all D
Pre-registration recommended I On-site registration from 1:15pm
Bring your own equipment > rod, landing net, bucket.
Bait & bait supplied I Free for under-16s.
A great day out for our little anglers!

L’événement Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE

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