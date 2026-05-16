Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche
Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche samedi 6 juin 2026.
Coudray-au-Perche
Fête de la Pêche des Enfants
Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:15:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D
Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15
Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.
Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.
Super journée pour nos petits pêcheurs !
Fête de la Pêche des Enfants Récompenses et lots pour tous D
Pré- inscription conseillée I Inscription sur place à partir de 13h15
Apporter son matériel > canne, épuisette, seau.
Prêt possible de matériel Amorce & appâts fournis I Gratuit 16 ans.
Super journée pour nos petits pêcheurs ! .
Plan d’eau du Tertre Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 46 12 57 aappmalanogentaise@gmail.com
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English :
Children’s Fishing Festival Rewards and prizes for all D
Pre-registration recommended I On-site registration from 1:15pm
Bring your own equipment > rod, landing net, bucket.
Bait & bait supplied I Free for under-16s.
A great day out for our little anglers!
L’événement Fête de la Pêche des Enfants Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE
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