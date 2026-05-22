Fête de la pêche et de l’eau Lieu-dit Le Gué des îles Annay

Annay

Fête de la pêche et de l’eau

Lieu-dit Le Gué des îles Entre Annay et Neuvy-sur-Loire Annay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir les différentes techniques pour pêcher la truite avec l’association de pêche la Myennoise. Rendez-vous au lieu-dit le Gué des îles (au bord de la rivière la Vrille, entre Annay et Neuvy-sur-Loire), à partir de 8h. Buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Le Gué des îles Entre Annay et Neuvy-sur-Loire Annay 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 85 48 13

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English : Fête de la pêche et de l’eau

L’événement Fête de la pêche et de l’eau Annay a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire