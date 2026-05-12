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Fête de la Pêche La Ferté Macé

Fête de la Pêche La Ferté Macé samedi 13 juin 2026.

Adresse : base de loisirs

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

Fête de la Pêche

base de loisirs La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Animations autour de la pêche
Baptêmes de pêche en float tube
atelier de pêche au feeder
Initiations pêche à la mouche
zone de pêche spécifique pour les jeunes de 2 à 14 ans (prêt de matériel, aide et prise quasi garantie)
15kg de truites déversées pour l’occasion
ouvert à tous   .

base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Fête de la Pêche

L’événement Fête de la Pêche La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo

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