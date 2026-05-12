La Ferté Macé

Fête de la Pêche

base de loisirs La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Animations autour de la pêche

Baptêmes de pêche en float tube

atelier de pêche au feeder

Initiations pêche à la mouche

zone de pêche spécifique pour les jeunes de 2 à 14 ans (prêt de matériel, aide et prise quasi garantie)

15kg de truites déversées pour l’occasion

ouvert à tous .

base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Fête de la Pêche

L’événement Fête de la Pêche La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo