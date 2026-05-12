Fête de la Pêche La Ferté Macé
Fête de la Pêche La Ferté Macé samedi 13 juin 2026.
La Ferté Macé
Fête de la Pêche
base de loisirs La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Animations autour de la pêche
Baptêmes de pêche en float tube
atelier de pêche au feeder
Initiations pêche à la mouche
zone de pêche spécifique pour les jeunes de 2 à 14 ans (prêt de matériel, aide et prise quasi garantie)
15kg de truites déversées pour l’occasion
ouvert à tous .
base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Fête de la Pêche
L’événement Fête de la Pêche La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo
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