Fête de la Pêche Étang du Goulot de Lormes Lormes

Fête de la Pêche

Étang du Goulot de Lormes D 944, route de Château-Chinon Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête de la pêche à l’Étang du Goulot de Lormes par AAPPMA “Le gardon Lormois”

De 9h30 à 13h. Pour les moins de 12 ans

Plaisir, partage, initiation… Gratuit .

Étang du Goulot de Lormes D 944, route de Château-Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 60 47 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Pêche

L’événement Fête de la Pêche Lormes a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs