Fête de la Pêche Étang du Goulot de Lormes Lormes

Étang du Goulot de Lormes D 944, route de Château-Chinon Lormes Nièvre
Gratuit
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
2026-06-07
Fête de la pêche à l’Étang du Goulot de Lormes par AAPPMA “Le gardon Lormois”
De 9h30 à 13h. Pour les moins de 12 ans
Plaisir, partage, initiation… Gratuit .
Étang du Goulot de Lormes D 944, route de Château-Chinon Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 60 47 01
English : Fête de la Pêche
