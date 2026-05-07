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Fête de la pêche rue Maurice Mallet Rochefort

Fête de la pêche rue Maurice Mallet Rochefort dimanche 7 juin 2026.

Lieu : rue Maurice Mallet

Adresse : Étang de Béligon

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rochefort

Fête de la pêche

rue Maurice Mallet Étang de Béligon Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Organisée par l’AAPPMA la Loutre Rochefortaise.
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rue Maurice Mallet Étang de Béligon Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 68 47 63 

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English : Fishing Festival

Veranstaltet von der AAPPMA „La Loutre Rochefortaise“.

L’événement Fête de la pêche Rochefort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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