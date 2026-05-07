Fête de la pêche rue Maurice Mallet Rochefort
Fête de la pêche rue Maurice Mallet Rochefort dimanche 7 juin 2026.
Rochefort
Fête de la pêche
rue Maurice Mallet Étang de Béligon Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisée par l’AAPPMA la Loutre Rochefortaise.
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rue Maurice Mallet Étang de Béligon Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 68 47 63
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English : Fishing Festival
Veranstaltet von der AAPPMA „La Loutre Rochefortaise“.
L’événement Fête de la pêche Rochefort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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